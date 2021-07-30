Россия возглавит расследование инцидента с «Наукой»

Глава программы Международной космической станции (МКС) в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука» на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: nasa.gov nasa.gov

Отмечается, что участие в расследовании примут также специалисты США. Монталбано добавил, что при инциденте МК не была повреждена.

Ранее сообщалось, что двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося к МКС, незапланированно включились. Вскоре после сбоя двигатели модуля удалось отключить.

Как пояснили в Роскосмосе, их включение было вызвано продолжающейся работой с остатками топлива. Модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур.