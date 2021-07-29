"Лямбда"-штамм COVID оказался устойчив к иммунитету

"Лямбда"-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. Об этом говорится в исследовании японских ученых, препринт которого опубликован на портале bioRxiv.

"У "лямбда"-варианта есть по крайней мере две вирусологические особенности: повышенная вирусная инфекционность и проявление резистентности к противовирусному иммунитету", - отметили ученые .

По словам ученых, "лямбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от антител. Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. По данным ВОЗ, он был зафиксирован более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке. В России случаев заражения не выявлено.