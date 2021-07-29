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Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету

Российская Газета
15 минут назад

"Лямбда"-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. Об этом говорится в исследовании японских ученых, препринт которого опубликован на портале bioRxiv.

"Лямбда"-штамм COVID оказался устойчив к иммунитету
Фото: ReutersReuters

"У "лямбда"-варианта есть по крайней мере две вирусологические особенности: повышенная вирусная инфекционность и проявление резистентности к противовирусному иммунитету", - отметили ученые .

Иммунолог назвал особенности лямбда-штамма коронавируса

По словам ученых, "лямбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от антител. Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. По данным ВОЗ, он был зафиксирован более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке. В России случаев заражения не выявлено.

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