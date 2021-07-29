Геологи установили температуру недр Земли

Ученые Массачусетского технологического института измерили температуру недр Земли благодаря подводным вулканам. Они собрали и проанализировали тысячи образцов материала вокруг хребтов, сообщает Phys.org.

Фото: NASA NASA

Известно, что на дне земных океанов располагаются цепи вулканов, более масштабные и протяженные, чем на суше. Они возникли в результате конвекции в недрах Земли, когда горные породы плавятся и поднимаются через кору, расщепляя морское дно и изменяя поверхность.

Эти вулканы периодически извергаются и выбрасывают частицы вещества. Ученые проанализировали химический состав этих образцов и установили, что температура океанских хребтов Земли относительно стабильна и составляет около 1350 градусов по Цельсию (как у голубого пламени газовой плиты). Но в некоторых местах есть «горячие точки», где температура достигает 1600 градусов.

Опираясь на новые данные, геологи составили температурную карту недр Земли. Она поможет лучше понять процессы плавления, которые приводят к возникновению подводных вулканов, и то, как эти процессы могут влиять на темпы тектоники плит.

«Конвекция и тектоника плит были важными процессами в формировании истории Земли. Знание температуры по всей этой цепочке имеет фундаментальное значение для понимания планеты как теплового двигателя и того, как Земля может отличаться от других планет и способна поддерживать жизнь», – отметила ведущий автор научной работы Стефани Браун Крейн.

В своем исследовании ученые применили новый алгоритм. Они в лаборатории нагревали породы различного состава, достигая различных температур и давлений, чтобы наблюдать их химическую эволюцию. На основе этих экспериментов было выведено уравнения и, в конечном счете, новый алгоритм для определения взаимосвязей между температурой, давлением и химическим составом породы.