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Раскрыты характеристики неанонсированного планшета Nokia

Ferra.ru
1 час назад

На сайте британского онлайн-магазина появились данные о неанонсированном планшете Nokia.

Раскрыты характеристики неанонсированного планшета Nokia
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, согласно опубликованным данным, выпущено будет две версии устройства — F20RID1A012 и F20RID1A016. Первая, как объясняется, получит поддержку Wi-Fi, тогда как вторая — LTE. Объем оперативной обеих моделей составит 4 ГБ, а внутренней — 64 ГБ. Сообщается также, что планшеты оснастят 10,36-дюймовыми экранами.

Помимо технических особенностей ритейлер также раскрыл и стоимость новинок. Купить стандартную модель можно будет за 257 долларов или около 19,6 тыс рублей, а планшет с SIM-картой за 280 долларов, что в переводе на российские рубли составляет примерно 20,5 тыс. Инсайдеры поделились, что анонсировать грядущий планшет могут уже осенью текущего года, а именно в октябре. Предполагается, что представят его в рамках дебюта флагманского смартфона серии X и модели Nokia G50.

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