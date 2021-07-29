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Twitter закроет штаб-квартиру и офисы из-за ситуации с "дельта" штаммом коронавируса

Газета.Ru
33 минуты назад

Американская компания Twitter намерена закрыть штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке на фоне ситуации со штаммом коронавирусной инфекции "дельта". Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя сервиса.

Twitter закроет штаб-квартиру и офисы из-за ситуации с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом две недели назад Twitter разрешил своим работникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы. Кроме закрытия штаб-квартиры и офисов, компания "приостанавливает открытие офисов".

В настоящий момент неизвестно, как долго будут действовать новые ограничения со стороны Twitter. Twitter Inc. основали в 2006 году. Основной продуктом компании является социальная сеть микроблогов Twitter.

Первоначально в ней можно было размещать твиты в 140 символов, позднее разрешив 280. Ранее Google заявила об обязательной вакцинации всех сотрудников, работающих в офисах.

Наука и техника,Google,Сан-Франциско,Нью-Йорк,
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