Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

В возрасте 89 лет умер последний член ГКЧП, руководитель ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока «Буран» Олег Бакланов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в твиттере.

Фото: biographe.ru biographe.ru

«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР», - написал Рогозин.

Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР.

Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!— РОГОЗИН (@Rogozin) July 28, 2021

Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове Украинской ССР, окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетического института подготовки и усовершенствования инженеров (ныне МИРЭА - Российский технологический университет).

С 1950 года работал на Харьковском приборостроительном заводе (ХПЗ) им. Т. Г. Шевченко, был монтажником, затем регулировщиком радиоаппаратуры, а в 1972 году стал директором завода.

В 1983-1988 годах занимал пост министра общего машиностроения СССР в правительствах Николая Тихонова и Николая Рыжкова. Ведомство объединяло и координировало работу предприятий и научных организаций космической отрасли, а также связанных с разработкой и производством ракетно-ядерного вооружения.

Бакланов курировал создание космического комплекса «Энергия-Буран», ракеты-носителя «Зенит», долговременных орбитальных станций «Салют-7» и «Мир», занимался реализацией проектов в сфере фото-, радиотехнической и морской разведки, предупреждения о ракетном нападении, стратегической и оперативно-тактической связи и др.

С 1988 по апрель 1991 года Бакланов был секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам, курировал военно-промышленный комплекс. Также возглавлял комиссию ЦК КПСС по военной политике.

В марте - августе 1991 года Бакланов занимал пост заместителя председателя Совета обороны СССР, который возглавлял Михаил Горбачев.

18 августа 1991 года был одним из тех, кто летал в Форос к Горбачеву и уговаривал его ввести чрезвычайное положение в стране.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Олег Бакланов вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) созданного представителями высшего руководства СССР, несогласными с политикой Михаила Горбачева и проектом нового союзного договора, предполагавшего фактический роспуск СССР. Бакланов настаивал на аресте президента РСФСР Бориса Ельцина.