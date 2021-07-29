В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Google и Facebook не будут пускать в офис непривитых сотрудников

Ferra.ruиещё 2
4 часа назад

Вопрос необходимости вакцинации в последние недели является очень острым не только в России, но и по всему миру. Так, например, глава Alphabet, «дочкой» которой является Google, написал письмо сотрудникам, в котором заявил о необходимости привиться для начала работы в офисе.

Google и Facebook отказались пускать в офис непривитых сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что интересно, поисковый гигант вовсе не одинок в подобном подходе. Некоторое время назад также стало известно и о том, что схожую политику ввела крупнейшая соцсеть — Facebook.

Как пишет TechCrunch, пока что данная практика относится лишь к американским офисам. Правда, в дальнейшем она, скорее всего, будет распространена и на прочие подразделения IT-гигантов.

Вместе с тем, та же Google намерена сохранить удалённый режим работы до 18 октября 2021 года. Связано это с угрозой распространения дельта-штамма COVID-19.

Наука и техника,Google,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители