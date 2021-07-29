Google и Facebook отказались пускать в офис непривитых сотрудников

Вопрос необходимости вакцинации в последние недели является очень острым не только в России, но и по всему миру. Так, например, глава Alphabet, «дочкой» которой является Google, написал письмо сотрудникам, в котором заявил о необходимости привиться для начала работы в офисе.

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Что интересно, поисковый гигант вовсе не одинок в подобном подходе. Некоторое время назад также стало известно и о том, что схожую политику ввела крупнейшая соцсеть — Facebook.

Как пишет TechCrunch, пока что данная практика относится лишь к американским офисам. Правда, в дальнейшем она, скорее всего, будет распространена и на прочие подразделения IT-гигантов.