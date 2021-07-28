Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР, последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куратор проекта «Буран» Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram.

Фото: biographe.ru biographe.ru

«Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — написал Рогозин.

Олег Бакланов занимал пост министра общего машиностроения СССР с 1983 по 1988 год. С 1985 по 1988 годы, будучи главой ракетно-космической отрасли СССР, курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран».