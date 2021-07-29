На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Российские ученые, участвующие в коллаборации LHCb на Большом адронном коллайдере, объявили об открытии новой частицы — экзотического тетракварка Tcс+, представляющего собой новую форму материи. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте CERN.

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Тетракварк Tcс+ представляет собой единственную известную науке частицу, состоящую из четырех кварков, сразу два из которых являются очарованными (с-кварки), но при этом отсутствуют очарованные антикварки. Очарованием называется аромат — квантовое число, характеризующее тип кварка (всего известно шесть разных «сортов» кварков). При этом время жизни нового тетракварка примерно в 10-500 раз больше, чем у частиц с похожей массой, что делает тетракварк Tcс+ рекордсменом-долгожителем.

Изначально считалось, что адроны (составные частицы) могут состоять только либо из трех кварков, как протоны и нейтроны, либо из кварка и антикварка. Однако более полувека назад физики предположили, что существуют адроны, состоящие из четырех (тетракварки) или пяти кварков (пентакварки). Уже экспериментально доказано существование четырех пентакварков и 20 тетракварков. Тетракварк Tcс+ состоит из двух тяжелых очарованных кварков, что обозначается как сс, и двух антикварков с ароматами u (верхний) и d (нижний). Ранее известные тетракварки обладали скрытым очарованием, то есть в их составе имеется очарованный кварк и очарованный антикварк.