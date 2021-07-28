Поразительная находка: Ученые обнаружили 2500-летнюю платформу

В Италии объединенная миссия археологов из Нью-Йоркского университета и Миланского университета при проведении раскопок на Сицилии обнаружила остатки монументальной двухэтажной платформы, предназначение которой еще предстоит установить.

Фото: New York University New York University

Как сообщает The History Blog, раскопки проводились на руинах древнейшего греческого храма в городе Селинусе на западе страны. Совместную археологическую миссию возглавляли Клементе Маркони, Розалия Пумо и Эндрю Уорд. Основными работниками стали студенты-волонтеры.

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В ходе раскопок им удалось обнаружить часть монументальной платформы, которая состояла из двух уровней. Предназначение этого сооружения еще предстоит установить, но ясно, что оно было культовым.

Проанализировав находки, сделанные в предыдущие годы, ученые предположили, что найденная платформа могла использоваться, например, для размещения главного алтаря так называемого "Храма R". Это самый старый храм в городе, археологически датированный 570 годом до нашей эры.

Кстати, датирование платформы привело еще к одному неожиданному открытию. Выяснилось, что сооружение было возведено не единовременно. Нижний уровень платформы является ровесником самого храма, а более высокий и монументальный второй уровень был возведен в V веке до нашей эры, то есть примерно столетие спустя после закладки храма.

Среди других находок исследователи также отмечают два наконечника копий. Они явно были элементом жертвоприношения. Их сначала наложили друг на друга в форме буквы "Х", а затем сожгли. В таком виде они и дошли до наших дней.

"Поистине исключительный случай для памятников древнегреческого мира найти подобные артефакты в таком виде, - говорит профессор Маркони. - Для женских культов было типично освящение оружия. Поэтому находка перед "Храмом R", посвященная богине, определенно не случайна".

Кроме того, во время раскопок был обнаружен крупный рог козла, свидетельствующий о принесении какому-то божеству роскошной жертвы. К слову, в 2010 году исследователи из предыдущей миссии обнаружили здесь же многочисленные останки жертвоприношений животных.

Четвертым любопытным артефактом, найденным в наши дни, стал фрагмент мужской статуи, которая была выполнена в натуральную величину из парийского мрамора.

"Это первый случай, когда статуя такого типа из мрамора в натуральную величину была обнаружена в Селинусе, - сказал Клементе Маркони. - Скорее всего, она была освящена в VI веке до нашей эры, а в IV веке до нашей эры ее намеренно раскололи на части. Затем фрагменты этой статуи частично использовались в качестве строительного материала".

Древний город Селинус был основан как греческая колония во второй половине VII века до нашей эры. Считается, что это поселение процветало благодаря своим сельскохозяйственным угодьям. Город был богатым, и горожане не забывали благодарить за это богов. Здесь было построено много монументальных дорических храмов.