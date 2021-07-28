В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Директор «Вектора» назвал возможный срок окончания пандемии COVID-19

Вечерняя Москва
27 минут назад

Полное завершение пандемического процесса в случае с вирусными инфекциями требует два-три года. Об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Директор «Вектора» назвал возможный срок окончания пандемии
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

Эксперт сослался на данные по другим вирусам, например, гонконгского гриппа. Они показывают, что скорость завершения пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета. При этом в настоящее время в мире темпы вакцинации от коронавирусной инфекции невысоки, поэтому говорить о завершении пандемии COVID-19 можно крайне осторожно.

Семенов допустил, что если темпы вакцинации не увеличатся, миру предстоит бороться с коронавирусом и в 2022 году, однако если ускорить процесс вакцинации, пандемия завершится гораздо быстрее, сообщает РИА Новости.

За сутки 27 июля в России выявили 23 032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 779 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за день в стране полностью выздоровели 20 116 человек.

В Кремле заявили, что полностью справиться с распространением коронавирусной инфекции в России пока не получается, потому что темпы вакцинации населения не являются высокими.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.

Наука и техника,Александр Семенов,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,Екатеринбург,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители