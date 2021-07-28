Раскрыто неожиданное проявление постковидного синдрома

Евгений Тимаков также отметил, что повышение температуры тела после вакцинации от COVID-19 является нормальной реакцией организма, если это происходит в течение трех дней после прививки. Если же показатель на градуснике не снижается дольше трех дней, то нужно вызвать врача. Вирусолог также уточнил, что если принять жаропонижающее средство при невысокой температуре, оно скажется на снижении действия вакцины.