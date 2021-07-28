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Вирусолог назвал неожиданное проявление постковидного синдрома

Вечерняя Москваиещё 3
29 минут назад

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут сталкиваться с неожиданными болями и ощущением дискомфорта. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Раскрыто неожиданное проявление постковидного синдрома
Фото: PixabayPixabay

Медик советует внимательно прислушиваться к организму, в частности, обратить особое внимание на состояние вегетососудистой системы. После коронавируса нередки сосудистые нарушения: учащаются головокружения, снижается толерантность к физическим нагрузкам, развиваются тромбозы.

Подобные проявления требуют наблюдения у кардиолога и невропатолога, подчеркнул Тимаков.

Женщинам рекомендуется тщательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно проходить осмотр у гинеколога, поскольку у переболевших коронавирусом часто возникают кисты яичников, рассказал врач в эфире радиостанции «Вести FM».

Евгений Тимаков также отметил, что повышение температуры тела после вакцинации от COVID-19 является нормальной реакцией организма, если это происходит в течение трех дней после прививки. Если же показатель на градуснике не снижается дольше трех дней, то нужно вызвать врача. Вирусолог также уточнил, что если принять жаропонижающее средство при невысокой температуре, оно скажется на снижении действия вакцины.

Наука и техника,Евгений Тимаков,Вести ФМ,
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