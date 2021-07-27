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Стало известно о трудностях на модуле "Наука" при полете к МКС

Газета.Ru
1 час назад

Несколько нештатных ситуаций возникло на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» при его полете к Международной космической станции (МКС), рассказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно о нештатных ситуациях при полете модуля "Наука" к МКС
Фото: «Роскосмос»«Роскосмос»

Модуль запустили с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М».

«После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего «Науку» пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков», — сказал он.

По словам Хохлова, экспертов заставила поволноваться информация о нераскрывшейся антенне системы сближения «Курс», которая потом раскрылась. Специалист отметил, что не с первого раза прошел тест самой системы «Курс», которая будет использоваться при сближении и стыковке «Науки» с МКС.

«Но самой тяжелой нештатной ситуацией стала проблема с двигательной установкой модуля. В результате пришлось менять всю траекторию полета «Науки» к МКС, так как не сразу удалось задействовать основные двигатели коррекции и сближения и поначалу подъемы орбиты модуля выполнялись с помощью малых двигателей причаливания и стабилизации», — сказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики.

Однако он добавил, что с большинством нештатных ситуаций специалистам Ракетно-космической корпорации «Энергия», Космического центра Хруничева и подмосковного Центра управления полетами удалось справиться, и в на сегодняшний день «Наука» продолжает сближаться с МКС.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на расчетную траекторию полета после коррекций орбиты.

Наука и техника,Александр Хохлов,Дмитрий Рогозин,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,РКК Энергия,ЦУП,Роскосмос,Байконур,Россия,
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