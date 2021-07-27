Huawei представила новые наушники FreeBuds 4

В начале лета Huawei представила обновленные версии планшетов, показала первые смарт-экраны и начала продажи третьей серии умных часов. Теперь настал черед новой версии беспроводных наушников открытого типа Huawei FreeBuds 4. Они впервые были продемонстрированы примерно два месяца назад и получили статус флагманских. Чем наушники отличаются от предыдущих версий и в чем их уникальность на рынке — в материале «Ленты.ру».

Фото: Huawei Huawei

Универсальная посадка

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По словам производителя, наушники открытого типа Huawei FreeBuds 4 с активным шумоподавлением 2.0 имеют малый вес и отличное звучание, обеспечивают повышенный комфорт даже при длительном ношении и, что необычно для наушников открытого типа, эффективно снижают уровень постороннего шума. Учитывая популярность серии FreeBuds (только в Китае спрос на некоторые модели этой серии в свое время превышал 170 тысяч заявок в день) и значительные улучшения технологий и дизайна, устройство может стать самым свежим решением этого года на рынке TWS-наушников.

Обратимся к дизайну. Лаконичный зарядный футляр симметричной округлой формы с минималистичной отделкой говорит сам за себя. Его толщина всего 21,2 миллиметра, а вес — 38 граммов, то есть меньше карманного зеркала. Если сравнивать с предыдущей моделью серии, то футляр Huawei FreeBuds 4 стал на 6,3 процента компактнее и на 20,8 процента легче. На задней стенке футляра расположен логотип бренда (он же метка беспроводной зарядки). Цветовая гамма в России представлена двумя оттенками: мерцающий серебристый и керамический белый.

Huawei

Вес каждого наушника — всего 4,1 грамма. Открытая конструкция является воздухопроницаемой, не подразумевает использования силиконовых амбушюр и не давит на ушной канал. Таким образом, наушники удобно носить в даже в течение всего дня.

Как этого добились в Huawei? При проектировании дизайна производитель должен учитывать, что форма ушных раковин бывает разной. Можно создать идеальное устройство, если пригласить в лабораторию огромное количество людей, но на это уйдут годы. Huawei использовал собственный умный 3D-симулятор, загрузив в него более 10 тысяч изображений ушных раковин. Испытания на симуляторе помогли определить, какие наушники будут удобно сидеть практически в любых ушах и при любых ситуациях, не создавая давления и заложенности.

Без шума и пыли

Huawei FreeBuds 4 получили обновленную на аппаратном и программном уровнях фирменную технологию шумоподавления Open-fit Active Noise Cancellation (ANC) 2.0, созданную специально для наушников открытого типа. Нужно отметить, что в этом у Huawei получается оставаться законодателем моды на рынке. В 2019 году компания представила первое устройство открытого типа с шумоподавлением — Huawei FreeBuds 3. Опыт нескольких лет применения и разработок позволил бренду усовершенствовать дизайн и технологии.

Обновленные наушники оснащены двумя микрофонами (в предыдущей модели микрофон был один) для более точного распознавания посторонних шумов и, соответственно, эффективного их устранения. Особенно это касается малозначимых шумов (ветер, соседская дрель, гул кондиционера). В то же время наушники пропускают такие важные звуки, как голоса людей, сигнал автомобиля, объявление по радио, чтобы использование устройства оставалось безопасным.

Для более эффективного шумоподавления в различных сценариях Huawei FreeBuds 4 оснащены технологией адаптивной самонастройки (Adaptive Ear Matching). Они способны определять форму ушной раковины, автоматически настраивать параметры воспроизведения звуков и обеспечивать пользователю максимальный комфорт в любой шумовой среде.

С помощью нескольких режимов звукозаписи пользователь может выделить собственный голос при видеосъемке или, наоборот, передать звуки вокруг него в высоком качестве.

В плавнях шорох

Еще одной фишкой новинки стала композитная мембрана из жидкокристаллического полимера (LCP). Она позволяет воспроизводить частоты до 40 килогерц. Такие высокие частоты человеческий слух не воспринимает, но широкий слышимый диапазон — это гарантия чистого звука.

За мощные басы в Huawei FreeBuds 4 отвечают 14,3-миллиметровые динамики. По сравнению с предыдущей моделью объем басовой трубки увеличен на 15 процентов, благодаря чему пользователь может сильнее ощущать резонанс мембраны. Также наушники имеют улучшенную воздухонепроницаемость и обеспечивают повышенное акустическое давление. Они отлично подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов, участия в онлайн-конференциях.

При выключенном шумоподавлении Huawei FreeBuds 4 способны воспроизводить музыку в течение четырех часов, а за счет поставляемого в комплекте зарядного чехла продолжительность автономной работы увеличивается до 22 часов. Всего 15 минут зарядки должно хватить на 2,5 часа прослушивания аудио. То есть наушники можно быстро подзарядить при выходе из дома.

Есть коннект

Достаточно редко TWS-аксессуары поддерживают работу одновременно с двумя источниками. Например, чтобы слушать треки с ноутбука и при необходимости принять звонок со смартфона. Но Huawei FreeBuds 4 так умеют. При входящем вызове музыка или видео автоматически ставятся на паузу, а наушники переключаются на разговор. Наушники поддерживают подключение одновременно двух девайсов, например, смартфона и планшета, ноутбука и умных часов или умного экрана. При этом фирменное приложение Huawei AI Life запоминает до десяти недавно сопряженных гаджетов, что упрощает их взаимодействие. Наушники одинаково легко подсоединить к устройству под управлением HarmonyOS, ОС Android, iOS или Windows.