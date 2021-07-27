Названы причины нехватки еды во всем мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал изменение климата и политические конфликты как следствием, так и главной причиной бедности, неравенства доходов и высоких цен на еду во всем мире. Заявления португальского политика приводит Associated Press.

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Гутерриш отметил, что на данный момент здоровое питание недоступно для трех миллиардов человек. А в июле ООН сообщала в своем докладе, что в 2020 году с голодом столкнулось на 161 миллион человек больше, чем годом ранее — вероятнее всего, из-за пандемии COVID-19. Кроме того, генсек указал, что на мировую продовольственную систему приходится треть всех выбросов парниковых газов и 80 процентов утраты биологического разнообразия.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) — агентство ООН для помощи мелким фермерским хозяйствам — призвал правительства «устранить недостатки продовольственных систем», из-за которых сотни миллионов людей живут в бедности и голоде. Исправить ситуацию поможет более безопасное для экосистемы производство продуктов питания и повышение зарплат работникам пищевой промышленности.

Гутерриш сказал, что подготовительная встреча перед саммитом по продовольственным системам может подтолкнуть власти многих стран бороться за равноправное и устойчивое восстановление экономики после пандемии. Однако такие усилия потребуют значительных денежных вложений.