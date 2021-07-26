Экзоскелеты оказались способны вызвать проблемы с мозгом

Экзоскелеты должны облегчать жизнь людям: позволять им поднимать тяжести без усилий или возвращать потерянные двигательные функции. Однако учёные говорят, что при этом экзоскелет может вызывать проблемы с мозгом носящего человека.

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Исследователи выяснили, что экзоскелет заставляет мозг человека тратить больше усилий, чтобы скоординировать движения с ним. Это можно сравнить с танцем с по-настоящему плохим партнёром.

Учёные рассказали, что экзоскелет пытается предугадать движения человека, но у него ничего не получается. Попытка совладать с устройством вызывает изменения в мозге. В итоге он может сильнее нагружать нижнюю часть спины, что потенциально может привести к боли и травмам.