Раскрыто устройство спутникового интернета Илона Маска

Спутниковая тарелка Starlink использует процессор от бюджетных смартфонов. Об этом сообщает издание Wccftech.

Фото: Reuters Reuters

Журналисты ссылаются на исследование бельгийских ученых, которые изучили внутреннее устройство одной из тарелок спутникового интернета Илона Маска. В частности, специалисты выяснили, что спутниковый терминал работает под управлением процессора Arm Cortex A53. Это бюджетный чип, который используют в производстве недорогих телефонов. Также процессор обращается к модулю памяти eMMC, на которую загружаются обновления и прочие данные.

Авторы отчета раскрыли информацию о том, что Cortex A53 состоит из четырех ядер, которые работают парно. Два из них потребляют большее количество энергии и рассчитаны на использование в высокопроизводительных процессах. К паре других система обращается в процессах с низким энергопотреблением.

Также в тарелке Starlink установлен небольшой чип, который отвечает за безопасность оборудования. Он содержит код, необходимый для биометрической проверки. Например, подобный процессор можно встретить в смартфонах Apple.