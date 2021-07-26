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Раскрыто устройство спутникового интернета Илона Маска

Lenta.ru
1 час назад

Спутниковая тарелка Starlink использует процессор от бюджетных смартфонов. Об этом сообщает издание Wccftech.

Раскрыто устройство спутникового интернета Илона Маска
Фото: ReutersReuters

Журналисты ссылаются на исследование бельгийских ученых, которые изучили внутреннее устройство одной из тарелок спутникового интернета Илона Маска. В частности, специалисты выяснили, что спутниковый терминал работает под управлением процессора Arm Cortex A53. Это бюджетный чип, который используют в производстве недорогих телефонов. Также процессор обращается к модулю памяти eMMC, на которую загружаются обновления и прочие данные.

Авторы отчета раскрыли информацию о том, что Cortex A53 состоит из четырех ядер, которые работают парно. Два из них потребляют большее количество энергии и рассчитаны на использование в высокопроизводительных процессах. К паре других система обращается в процессах с низким энергопотреблением.

Также в тарелке Starlink установлен небольшой чип, который отвечает за безопасность оборудования. Он содержит код, необходимый для биометрической проверки. Например, подобный процессор можно встретить в смартфонах Apple.

В июне руководитель SpaceX Илон Маск заявил, что из-за технической сложности терминалов Starlink не зарабатывает на продаже спутниковых тарелок. Маск рассказал, что инженеры компании работают над второй версией терминала, которая позволит вдвое сократить расходы компании.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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