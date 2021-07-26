В сеть утекли фото нового двухэкранного смартфона Microsoft

Осенью 2021 года мир должен увидеть Microsoft Surface Duo 2. Это преемник Android-смартфона с двумя экранами. И теперь мы можем оценить его внешний вид.
Кажется, что основным аппаратным новшеством в Surface Duo 2 будет улучшенная система камер. Она будет включать в себя телефото, ультраширокоугольный модуль и стандартный. Также по слитым фото можно сказать, что Microsoft переместила сканер отпечатков пальцев в кнопку питания и изменила положение порта USB-C.
По слухам, Surface Duo 2 получит процессор Qualcomm Snapdragon 888, поддержку 5G, модуль NFC для бесконтактных платежей. Также Microsoft может слегка увеличить размер дисплеев в смартфоне. Кроме того, у Surface Duo 2 будут тоньше рамки.