В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На Украине одобрили смешивание вакцин от COVID-19

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад

На Украине разрешили смешивать вакцины от COVID-19. Об этом главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал в интервью «Апострофу».

На Украине одобрили смешивание вакцин от COVID-19
Фото: VALENTYN OGIRENKO / ReutersVALENTYN OGIRENKO / Reuters

По его словам, разрешить комбинирование разных препаратов от коронавируса рекомендовала Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, которая является главным совещательным органом Минздрава. Кузин подчеркнул, что смешивание вакцин будет осуществляться только при четком соблюдении определенных условий. Министерство здравоохранения приняло данное решение, принимая во внимание международные исследования, рекомендации производителей вакцин и аналогичный опыт других стран, добавил главный санитарный врач.

Жители Украины смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. Также в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола препарат от Pfizer. Отмечается, что на данный момент разрабатывается соответствующий приказ и пошаговые инструкции по вакцинации различными препаратами.

Ранее на Украине разрешили использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. По данным Минздрава, прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача. Помимо прочего, в ближайшее время препарат смогут получить лишь дети, страдающие онкологическими или хроническими заболеваниями и патологиями, а также выезжающие за границу на учебу, спортивные соревнования или олимпиады.

Наука и техника,Игорь Кузин,Pfizer,Минздрав РФ,Украина,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители