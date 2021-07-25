Врач рассказал о поражении мозга при COVID-19

Заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров рассказал, как коронавирус влияет на мозг. Его слова приводит издание «Невские новости».

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Как заявил врач, некоторые пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления.

«Мы фиксировали случаи, когда страдала и долговременная память. Механизм этого уже понятен. Это поражение микроциркуляторного русла головного мозга», — сказал он, добавив, что присходит микротравмирование сосудов, и кровь в головной мозг не поступает.

Кроме того, подчеркнул специалист, COVID-19 повреждает мелкие сосуды мозга, что похоже на хроническое нарушение мозгового кровообращения. Однако врач заявил, что все проблемы можно решить, если правильно подобрать терапию.