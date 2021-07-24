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Ученые нашли еще одну причину тяжелого течения COVID-19

Елена Прошина
31 минуту назад

Ученые выяснили, что тяжесть течения коронавирусной инфекции у людей зависит от индивидуальной реакции организма на интерферон. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследования, опубликованное журналом Cell.

Исследователи из Бостонской детской больницы совместно со специалистами Массачусетского технологического института и коллегами из Медицинского центра университета Миссисипи обнаружили новую зависимость в протекании инфекции COVID-19.

Изучив образцы мазков из носоглоток 35 пациентов, они обнаружили серьезные изменения эпителиальных клеток в носу и горле больных при заражении коронавирусом. Оказалось, что у людей с заболеванием, протекающим в форме легкой и средней тяжести, гены эпителиальных клеток, отвечающие за противовирусную реакцию, действовали более активно. В особенности это касается тех из них, которые стимулируются интерфероном первого типа.

Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса

А у тех пациентов, кто тяжело переносит коронавирус, реакция клеток эпителия на воздействие интерферона оказалась притуплена. В мазках этой группы больных наблюдалось превышение уровня содержания макрофагов и ряда других иммунных клеток, ответственных за повышенную воспалительную реакцию организма.

По мнению участников исследования, слабая реакция клеток на интерферон, который регулирует активность иммунной системы, повышает восприимчивость организма к коронавирусам и иным инфекциям.

Следующим этапом научной работы команды американских ученых станет поиск причин слабой реакции клеток на интерферон и ответ на вопрос о возможности ее усиления за счет нозальных лекарственных препаратов.

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