SpaceX запустит миссию NASA к спутнику Юпитера

Компания SpaceX Илона Маска заключила новый контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). В 2024 году подрядчик должен запустить в космос зонд Europa Clipper. Аппарат выйдет на орбиту Европы, спутника Юпитера, чтобы определить, есть ли жизнь в подлёдном океане небесного тела. Общая стоимость контракта составила $178 млн.

Фото: Jason Major, Flickr, CC BY-SA 2.0 Jason Major, Flickr, CC BY-SA 2.0

О выборе SpaceX для исследования Европы NASA сообщило на своём сайте. Ведомство уточнило, что космический аппарат запустят к спутнику Юпитера с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, которую спроектировала компания Илона Маска. Старт запланирован на октябрь 2024 года.

У зонда Europa Clipper будет большой набор инструментов, чтобы оценить, есть ли на Европе живые организмы. Аппарат должен 45 раз пролететь около спутника, опускаясь до высоты менее 26 километров. Специалисты NASA сделают фотографии поверхности небесного тела, создадут точную карту ледяной коры с указанием её состава и толщины. Также им предстоит изучить состав и солёность водного океана Европы. Как полагают биологи, в океане спутника может существовать жизнь. В таких условиях способны находиться бактерии и другие микроорганизмы.