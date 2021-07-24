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NASA заплатит компании Маска $178 млн для поиска жизни на спутнике Юпитера

Секрет Фирмыиещё 4
14 минут назад

Компания SpaceX Илона Маска заключила новый контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). В 2024 году подрядчик должен запустить в космос зонд Europa Clipper. Аппарат выйдет на орбиту Европы, спутника Юпитера, чтобы определить, есть ли жизнь в подлёдном океане небесного тела. Общая стоимость контракта составила $178 млн.

SpaceX запустит миссию NASA к спутнику Юпитера
Фото: Jason Major, Flickr, CC BY-SA 2.0Jason Major, Flickr, CC BY-SA 2.0

О выборе SpaceX для исследования Европы NASA сообщило на своём сайте. Ведомство уточнило, что космический аппарат запустят к спутнику Юпитера с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, которую спроектировала компания Илона Маска. Старт запланирован на октябрь 2024 года.

У зонда Europa Clipper будет большой набор инструментов, чтобы оценить, есть ли на Европе живые организмы. Аппарат должен 45 раз пролететь около спутника, опускаясь до высоты менее 26 километров. Специалисты NASA сделают фотографии поверхности небесного тела, создадут точную карту ледяной коры с указанием её состава и толщины. Также им предстоит изучить состав и солёность водного океана Европы. Как полагают биологи, в океане спутника может существовать жизнь. В таких условиях способны находиться бактерии и другие микроорганизмы.

В апреле SpaceX выиграла тендер NASA на строительство космического корабля для отправки астронавтов на Луну. На эти цели компания Маска должна была получить $2,9 млрд. Но сделку оспорили конкуренты, и контракт заморозили.

Наука и техника,SpaceX,NASA,Соединенные Штаты,
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