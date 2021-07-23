Найдены останки жившего 148 млн лет назад предка крокодилов

«Например, можно видеть изменение черепа, точнее затвор, который у него был в районе уха, для того чтобы погружаться в воду. Таким образом, Burkesuchus – это что-то типа дедушки современных крокодилов, он демонстрирует этапы эволюции, о которых так мало известно в мире», – пояснил Новас.