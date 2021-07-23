Найдены останки жившего 148 млн лет назад предка крокодилов

Останки карликового «дедушки» современных крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад, обнаружили аргентинские и чилийские палеонтологи, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM. Часть черепа, позвоночник и нижние конечности ученые нашли в патагонских Андах на юге Чили, на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Как отмечается, обнаруженный вид, который можно рассматривать как предка ныне живущих крокодилов, достигал всего 70 сантиметров в длину. «Это один из немногих крокодилов, населявших сушу вместе с динозаврами в конце Юрского периода», – говорится в сообщении.
Специалисты назвали новый вид Burkesuchus. По мнению ученых, животное было небольшим хищником.
«Он, возможно, питался беспозвоночными, такими как насекомые или ракообразные, или мелкими позвоночными животными. У него не было способности ловить крупную добычу или отрывать большие куски мяса, как это делают живые крокодилы», – отметил палеонтолог Федерико Агнолина.
По словам другого ученого, Фернандо Новаса, форма черепа и задних лап обнаруженного создания показывает, что этот вид мог дать начало современным крокодилам, обитающим в лагунах и реках.
«Например, можно видеть изменение черепа, точнее затвор, который у него был в районе уха, для того чтобы погружаться в воду. Таким образом, Burkesuchus – это что-то типа дедушки современных крокодилов, он демонстрирует этапы эволюции, о которых так мало известно в мире», – пояснил Новас.