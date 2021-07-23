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"Роскосмос" опубликовал первые фото актрисы Пересильд в скафандре

Москва24
41 минуту назад

"Роскосмос" представил первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах, сделанные во время тренировки на тренажере космического корабля "Союз МС". Снимки опубликованы на сайте госкорпорации.

"Роскосмос" опубликовал фото Пересильд в скафандре
Фото: roscosmos.ruroscosmos.ru

Отмечается, что тренировка длилась четыре часа, в ней также принимали участие космонавт Антон Шкаплеров.

"В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя", – говорится в сообщении.

Также под руководством Шкаплерова экипаж успешно провел тренировку по сближению с Международной космической станцией (МКС), а также ее облету и ручному причаливанию.

Ранее стало известно, что съемочную группу фильма "Вызов" и провиант для нее доставят на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-19".

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Наука и техника,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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