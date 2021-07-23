Создан глобальный индекс уязвимости тропических лесов

«Частые засухи и повышение температур, а также обезлесение и уничтожение деревьев, происходящие в последние два десятилетия, ставят тропические леса под серьезную угрозу, — говорит соавтор исследования Сасан Саатчи из Лаборатории реактивного движения NASA . — В нашей работе мы использовали спутниковые наблюдения последних десяти лет, чтобы определить критические моменты, после которых восстановление лесов будет уже невозможно. Это может помочь политикам планировать сохранение и восстановление этих лесов».

Предыдущие методы оценки уязвимости лесов основывались на локальных исследования и не могли быть распространены на весь земной шар. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали универсальный индекс уязвимости тропических лесов, который можно рассчитать для любого места планеты, основывая на наблюдениях за климатом растительностью со спутников. Индекс обновляется ежемесячно, что позволяет исследователям определять и отслеживать области с повышенной уязвимостью, пока не стало слишком поздно.

Кроме того, ученые выяснили, что тропики в разных частях планеты по-разному реагируют на климатические угрозы. Например, леса Северной и Южной Америке более уязвимы к изменениям климата, чем леса в Африке. В Азии же главную угрозу для леса представляет землепользование и фрагментация. Кроме того, леса по-разному реагируют на внешние факторы. Так, леса в бассейне Амазонки демонстрируют уязвимость к засушливым условиям и землепользованию. Бассейн Конго, напротив, устойчив к засухам и действию человека. Исследователи также обнаружили тесную взаимосвязь между климатом, землепользованием и биоразнообразием, которые определяют устойчивость лесов. В целом уязвимость тропических лесов оказалась намного выше, чем считалось в прошлом. Кроме того, леса, попавшие в зону действия человека, больше страдают от засухи и потепления климата.