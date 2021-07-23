Мыши могут контролировать выбросы дофамина в своем мозгу

Американские ученые обнаружили в неокортексе мышей спонтанные сигналы, передающиеся нейромедиатором дофамином. В экспериментах исследователи показали, что животные могли управлять этими импульсами, чтобы получить вознаграждение. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Фото: Roland Kuck / Pixabay Roland Kuck / Pixabay

Дофамин — нейромедиатор, который кроме чувства удовлетворения и вознаграждения также ответственен за многие аспекты когнитивной обработки. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали спонтанные сигналы, передаваемые дофамином в мозгу лабораторных мышей.

Оказалось, что у мышей в неокортексе — наиболее новых областях коры больших полушарий, отвечающих за высшие нервные функции — непредсказуемые выбросы дофамина происходят примерно раз в минуту. Чтобы оценить, могут ли мыши контролировать этот процесс, ученые поставили эксперимент. В нем животные получали вознаграждение, если демонстрировали эту способность. Оказалось, что мыши не только осознавали наличие выбросов дофамина, но также могли самостоятельно генерировать их для получения награды. Ученые полагают, что спонтанные дофаминовые импульсы могут быть важной частью планирования поведения.