Китайский марсоход преодолел 585м по поверхности планеты

Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел в общей сложности порядка 585 м по поверхности планеты. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Фото: ТАСС ТАСС

"По данным на 23 июля, "Чжужун" проработал на поверхности Марса 68 солов (марсианских суток - 24 часа 40 минут) и преодолел в общей сложности 585 м", - сказано в сообщении.

В пятницу телеканал также опубликовал маршрутную карту "Чжужуна". На ней представлен путь марсохода с севера на юг по поверхности планеты с момента приземления до 21 июля 2021 года.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" успешно спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию планеты. Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата. Период работы марсохода составит 92 земных дня.