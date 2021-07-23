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Китайский марсоход "Чжужун" преодолел 585 м по поверхности планеты

ТАСС
39 минут назад

Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел в общей сложности порядка 585 м по поверхности планеты. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский марсоход преодолел 585м по поверхности планеты
Фото: ТАССТАСС

"По данным на 23 июля, "Чжужун" проработал на поверхности Марса 68 солов (марсианских суток - 24 часа 40 минут) и преодолел в общей сложности 585 м", - сказано в сообщении.

В пятницу телеканал также опубликовал маршрутную карту "Чжужуна". На ней представлен путь марсохода с севера на юг по поверхности планеты с момента приземления до 21 июля 2021 года.

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Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" успешно спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию планеты. Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата. Период работы марсохода составит 92 земных дня.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.

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