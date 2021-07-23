Ученые определили абсолютную толщину коры Марса

«Сейсмология может измерить в основном различия скоростей распространения волн сквозь разные материалы, — говорит ведущий автор статьи Бриджит Кнапмайер-Эндрун. — Это очень похоже на оптику, ведь мы тоже можем наблюдать такие явления, как отражение и преломление. Так как кора и мантия планеты состоят из разных пород, с помощью сейсмологии можно точно оценить их толщину».

В месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет 8 ± 2 км. Толщина следующего слоя 20 ± 5. Вероятно, мантия лежит сразу под эти слоем, то есть кора Марса очень тонкая, даже если сравнивать ее с континентальной корой Земли. Однако возможно и то, что на Марсе есть третий слой коры. Тогда ее общая толщина увеличится еще примерно на 19 км. Это согласуется с предыдущими исследованиями, однако сигнал от этого уровня не достаточно сильный. В любом случае можно исключить возможность однородности коры. Вероятно, верхний слой состоит из пористой породы, кроме того, на поверхности могут существовать и другие типы пород.