НАСА поздравила Роскосмос с выведением на орбиту модуля "Наука"

Глава НАСА Билл Нельсон в своем Twitter поздравил госкорпорацию «Роскосмос» и ее руководителя Дмитрия Рогозина с успешным выводом лабораторного модуля «Наука» на околоземную орбиту.

«Поздравляю Роскосмос, генерального директора Дмитрия Рогозина и российскую команду космической станции с сегодняшним успешным запуском многофункционального модуля «Наука» на МКС! Новый сегмент поможет дальнейшим исследованиям и научным открытиям», — написал Нельсон.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон-М». Стыковка «Науки» с МКС планируется 29 июля.

Изначально запуск был намечен на 15 июля, однако уже после накатки на него головного обтекателя модуль был возвращен в монтажно-испытательный корпус, было принято решение отложить запуск на неделю.

По словам источника «Газеты.Ru», специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. Для устранения недочетов пришлось снимать обтекатель.