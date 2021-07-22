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Глава НАСА поздравил Роскосмос с выведением на орбиту модуля "Наука"

Газета.Ru
23 минуты назад

Глава НАСА Билл Нельсон в своем Twitter поздравил госкорпорацию «Роскосмос» и ее руководителя Дмитрия Рогозина с успешным выводом лабораторного модуля «Наука» на околоземную орбиту.

НАСА поздравила Роскосмос с выведением на орбиту модуля "Наука"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поздравляю Роскосмос, генерального директора Дмитрия Рогозина и российскую команду космической станции с сегодняшним успешным запуском многофункционального модуля «Наука» на МКС! Новый сегмент поможет дальнейшим исследованиям и научным открытиям», — написал Нельсон.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон-М». Стыковка «Науки» с МКС планируется 29 июля.

Изначально запуск был намечен на 15 июля, однако уже после накатки на него головного обтекателя модуль был возвращен в монтажно-испытательный корпус, было принято решение отложить запуск на неделю.

По словам источника «Газеты.Ru», специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. Для устранения недочетов пришлось снимать обтекатель.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева совместно с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.

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