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«Роскосмос» перенес дату затопления модуля российского сегмента МКС

Lenta.ruиещё 2
47 минут назад

Отстыковка и затопление модуля российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Пирс» перенесены на 24 июля. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Дату затопления российского модуля сегмента МКС перенесли
Фото: ReutersReuters

Согласно заявлению корпорации, специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля «Наука» приняли решение о переносе даты отстыковки. «Пирс» будет затоплен в Тихом океане.

Отмечается, что место отработанного модуля займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который недавно был выведен на орбиту.

Российский модуль «Наука» запустили к МКС

Наука и техника,Роскосмос,
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