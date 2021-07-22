Дату затопления российского модуля сегмента МКС перенесли

Отстыковка и затопление модуля российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Пирс» перенесены на 24 июля. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

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Согласно заявлению корпорации, специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля «Наука» приняли решение о переносе даты отстыковки. «Пирс» будет затоплен в Тихом океане.