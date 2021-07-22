Новая iOS сломала Apple Watch

Пользователи iPhone потеряли возможность разблокировать свои часы Apple Watch после актуального обновления. Об этом сообщает издание MacRumors.

Фото: Reuters Reuters

Проблему обнаружили в вышедшей для iPhone iOS 14.7 и watchOS 7.6, представленной для умных часов Apple. В некоторых случаях пользователи не могут разблокировать часы с помощью смартфона, что предусмотрено системой. Ранее для снятия блокировки с Apple Watch владельцу часов было достаточно разблокировать свой смартфон.

Журналисты обратили внимание, что поломка связана только со смартфонами Apple, имеющими физическую кнопку Home и встроенный в нее дактилоскопический сенсор Touch ID. Владельцы смарт-часов и телефонов с биометрическим сенсором Face ID не пострадали.

На проблему уже обратили внимание в компании. Представители Apple пообещали исправить неполадку в ближайшем обновлении. В качестве временной меры пользователям рекомендуют снимать блокировку часов цифровым кодом. В случае, если код был забыт, специалисты советуют сбросить настройки гаджета и настроить девайс повторно.