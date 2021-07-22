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Новая iOS сломала Apple Watch

Lenta.ru
18 минут назад

Пользователи iPhone потеряли возможность разблокировать свои часы Apple Watch после актуального обновления. Об этом сообщает издание MacRumors.

Новая iOS сломала Apple Watch
Фото: ReutersReuters

Проблему обнаружили в вышедшей для iPhone iOS 14.7 и watchOS 7.6, представленной для умных часов Apple. В некоторых случаях пользователи не могут разблокировать часы с помощью смартфона, что предусмотрено системой. Ранее для снятия блокировки с Apple Watch владельцу часов было достаточно разблокировать свой смартфон.

Журналисты обратили внимание, что поломка связана только со смартфонами Apple, имеющими физическую кнопку Home и встроенный в нее дактилоскопический сенсор Touch ID. Владельцы смарт-часов и телефонов с биометрическим сенсором Face ID не пострадали.

На проблему уже обратили внимание в компании. Представители Apple пообещали исправить неполадку в ближайшем обновлении. В качестве временной меры пользователям рекомендуют снимать блокировку часов цифровым кодом. В случае, если код был забыт, специалисты советуют сбросить настройки гаджета и настроить девайс повторно.

С выходом iOS 14.7 в смартфонах Apple появилась в том числе функция обратной зарядки. Однако она работает только с аппаратами серии iPhone 12 и в случае использования фирменного внешнего аккумулятора MagSafe.

Наука и техника,Apple,
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