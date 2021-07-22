Во льдах Тибета нашли 28 неизвестных науке вирусов

Американские ученые из Огайо обнаружили в образцах льда возрастом 14,4 тыс. лет с тибетского ледника Гулия неизвестные науке вирусы. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Microbiome.

По мнению ученых, они попали в лед из почвы и растений. При этом сохранились лишь фрагменты их ДНК, поэтому распространяться в таком виде они не могут.