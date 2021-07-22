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Ученые нашли во льдах Тибета 28 неизвестных науке вирусов

Газета.Ru
22 минуты назад
Американские ученые из Огайо обнаружили в образцах льда возрастом 14,4 тыс. лет с тибетского ледника Гулия неизвестные науке вирусы. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Microbiome.
Во льдах Тибета нашли 28 неизвестных науке вирусов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«В результате были получены геномные последовательности для 33 родов вирусов. Практически все они были уникальными для данного исследования и представляли 28 новых родов», — говорится в исследовании.
По мнению ученых, они попали в лед из почвы и растений. При этом сохранились лишь фрагменты их ДНК, поэтому распространяться в таком виде они не могут.
Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Терапия оказывает достаточное влияние для полного подавления вируса, так как спустя шесть месяцев первичного лечения у человека формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ-инфекции.
В центре отметили, что ранее подобного подхода к лечению больных не существовало и поэтому авторам выдан патент на изобретение.
Наука и техника,Минздрав РФ,
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