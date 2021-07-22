Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал NEWS.ru, зачем проводили учения по отключению российской части интернета от мировой сети. Он считает , что цифровые технологии составляют существенную часть жизненной экосистемы, поэтому контроль над ними — вопрос национальной безопасности.

Эксперт сравнил важность появления интернета с изобретением колеса или железа.

В связи с этим, естественно, присутствует озабоченность, заинтересованность в поддержании целостности и работоспособности соответствующих ключевых инфраструктур. Понятно, что без связи эффективное управление чем бы то ни было, начиная от экономики и кончая вопросами непосредственной безопасности, просто-напросто невозможно, это стало известно ещё во времена Древнего Рима, — рассказал Парфентьев.

Он заявил, что этим и внешнеполитическими трендами, возникшими после 2014 года, и обусловлено желание иметь свой «бэкап» цифровой экосистемы. Власти хотят быть уверенными в том, что какой-то ключевой функционал, имеющий значение для современных процессов, будет функционировать.

Возможность физического отключения Рунета от глобальной сети была протестирована на учениях по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших в России с 15 июня по 15 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке.

В ходе учений (по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета) тестировалась возможность физического отключения российской части интернета, отметил изданию источник.

"Цель учений - определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно, учения признаны успешными", - рассказал другой собеседник РБК .

Он добавил, что в них приняли участие "Ростелеком", "Транстелеком" , "ЭР-Телеком Холдинг", а также операторы "большой четверки".

Отчетные материалы по учениям планируется подготовить до 31 августа, пишет издание со ссылкой на материалы рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика". В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились.

Роскомнадзоре РБК сообщили, что в соответствии с законодательством такие учения, направленные на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента интернета, проводятся ежегодно.

Кремль считает актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети: в век санкционной политики нужно быть готовым ко всему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью. Кроме того, мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему, рассчитывая на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом вопрос о результатах учений представитель Кремля переадресовал в Роскомнадзор и Минсвязи

Опасения того, что Россию могут отключить от глобальной сети, мы не оцениваем как наиболее вероятный сценарий развития событий. Об этом «Свободной прессе» заявил коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар, комментируя состоявшиеся учения.

Ранее сообщалось, что с 15 июня по 15 июля в России прошли учения, в ходе которых была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.

Как отмечает Федор Дбар, на сегодняшний день чисто технически возможно инициировать процесс отключения российского сегмента интернета.

«Используемое в организации каналов связи оборудование позволяет это сделать. При этом есть возможность отключить россиян как полностью от всей глобальной паутины, так и от определенных сегментов», — уточняет он.

Эксперт отмечает, что отличие изолированного сегмента рунета от глобальной сети непосредственно для рядовых российских пользователей будет состоять в разных интернет-ресурсах.

«Грубо говоря, продолжат работать только те сайты и сервисы, которые имеют серверы на территории Российской Федерации. При этом могут быть недоступны российские разработки, арендующие серверные мощности за рубежом», — указывает специалист.

Федор Дбар напомнил, что сравнительно недавно российское правительство законодательно прописало требования к крупным зарубежным интернет-компаниям открыть представительства, и хранить данные отечественных пользователей на территории нашей страны.

«На случай изоляции рунета, это позволит сохранить для сервисов доступ на российский рынок, а пользователи смогут и дальше заходить на любимые сайты», — подчеркивает он.

При этом, по мнению специалиста, в случае отключении российского сегмента от глобальной сети, высокая скорость интернета сохранится.

«Пользователи не почувствуют снижения скорости, но заметят, что ряд сервисов перестанет работать. Стоит понимать, что учения как раз и проводятся для того, чтобы понять, какие отрасли могут пострадать от блокировки интернета для россиян», — поясняет Федор Дбар.

Доступ в интернет на всей территории России, включая самые дальние точки, будет обеспечен к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

В своем видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon Мишустин отметил, что одна из основных задач государства – это устранение цифрового неравенства. Он подчеркнул, что в современном мире свободный доступ к интернету, возможность посещать различные информационные ресурсы, общаться в социальных сетях и совершать покупки онлайн —– это важные критерии качества жизни.

"Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году", — сказал премьер.

"А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населенных пунктах", — добавил он.