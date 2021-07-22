Биолог оценила шансы доказать утечку COVID из лаборатории

Позже появилась «модернизированная» версия, согласно которой в ходе экспериментов с обнаруженным вирусом произошло какое-то происшествие и вирус выбрался из лаборатории. Например, из-за несоблюдения техники безопасности один из сотрудников лаборатории мог заразиться, а затем передать инфекцию вне лаборатории.