Биолог оценила шансы доказать утечку COVID из лаборатории

«Нужно сначала что-то "подкрутить", а потом посмотреть, к чему это привело. У мыши ведь не спросишь, болит у нее голова или нет. И даже если делать на "приближенных к человеку" лабораторных мышах или крысах, на это уйдет бесконечно много времени. Но самое главное — скрыть такое практически нереально, всегда можно отследить, что вот там подозрительно много лабораторных животных концентрируется», — пояснила биолог, оценивая данную гипотезу.
«Но проблема в том, что прямых доказательств у такой гипотезы нет и быть не может. Только косвенные. Глупо думать, что ВОЗ поедет в Китай и обнаружит там разбитую пробирку или какие-то компрометирующие документы. Институт в Ухане огромный, там работает больше тысячи человек. Это все равно что искать иголку в стоге сена», — уверена специалист.