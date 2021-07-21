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РБК: власти проверили отключение рунета от мирового Интернета

News.ru
25 минут назад
С 15 июня по 15 июля власти провели учения по работе российского сегмента Интернета от глобальной Сети. Это следует их попавших в распоряжение РБК материалов АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы «Информационная безопасность».
В России проверили отключение рунета от мирового Интернета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Подлинность документов журналистам подтвердили участники рабочей группы проекта. В тексте не указано, чем закончились учения, но отмечается, что отчёт будет готов до 31 августа.
По информации источника издания, в мероприятиях принимали участие МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».
Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги ещё не подведены, предварительно учения признаны успешными, — отметил информатор.
В Минцифры не стали комментировать эту информацию, перенаправив журналистов в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, не стало подтверждать или опровергать сведения. Представители компаний-участниц учений не ответили на запросы издания.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от Глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.
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