Астроном-любитель впервые открыл спутник Юпитера

Астроном Кай Ли стал первым в истории астрономом-любителем, открывшим ранее не известный спутник Юпитера. Заявку на свое открытие он подал в каталог малых планет 30 июня.

Фото: NASA NASA

Открытие Ли стало побочным результатом работы по поиску ранних фотографий трех недавно обнаруженных спутников Юпитера в архивах наблюдений расположенного на Гавайях канадско-французского телескопа CFHT, сделанных в 2003 году. Ранее с помощью этого телескопа профессиональными астрономами были открыты 23 новых спутника Юпитера. Ли предположил, что в архиве могут быть снимки неизвестных лун планеты и продолжил поиски.

Ли стал изучать снимки Юпитера, сделанные в феврале 2003 года, когда Юпитер находился в противостоянии и его спутники были хорошо подсвечены Солнцем.