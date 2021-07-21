В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российский модуль «Наука» запустили к МКС

Национальная Служба Новостейиещё 13
40 минут назад
Ракета-носитель «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука» отправилась к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска доступна на YouTube-канале Роскосмоса. Ракета стартовала с космодрома Байконур в 17:58 по московскому времени, отмечает телеканал «360».
Российский модуль «Наука» запустили к МКС
Фото: EPA/NASAEPA/NASA
Через восемь суток модуль выйдет в зону стыковки с МКС. Планируется, что стыковка произойдет 29 июля в 16:26 по Москве. Изначально запуск «Науки» был запланирован на 15 июля. Однако позже его отложили на неделю, и модуль вернули в монтажно-испытательный корпус после накатки на него головного обтекателя.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на источник, при сборке специалисты забыли закрыть экранно-вакуумной теплоизоляцией звездные датчики, для устранения проблемы пришлось снять обтекатель. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента МКС, разработанный для расширения его функциональных возможностей. Изначально запуск модуля был назначен на 2007 год, однако ежегодно его откладывали, так как не успели завершить изготовление «Науки».
В модуле есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, шлюзовая камера для выноса станции научного оборудования, дистанционный манипулятор ERA.
Наука и техника,Роскосмос,Байконур,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители