Российский модуль «Наука» запустили к МКС

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на источник, при сборке специалисты забыли закрыть экранно-вакуумной теплоизоляцией звездные датчики, для устранения проблемы пришлось снять обтекатель. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента МКС, разработанный для расширения его функциональных возможностей. Изначально запуск модуля был назначен на 2007 год, однако ежегодно его откладывали, так как не успели завершить изготовление «Науки».