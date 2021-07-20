Дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России

В 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Глава «Почты России» отметил, что в дроны позволят в среднем сократить сроки доставки в два раза, а также в перспективе увеличить объемы грузопотока в 11 раз. При этом стоимость логистических сервисов снижается в 1,81 раза.