В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России

Газета.Ru
53 минуты назад
В 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».
Дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России
Фото: ТАССТАСС
Договор на поставку дронов подписали на авиасалоне «МАКС-2021» гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор «Почты России» Максим Акимов. Для доставки грузов будут использоваться беспилотники БАС-200 и VRT300.
«До конца 2021 года компании проведут первые тестовые полеты по маршруту Анадырь - Угольные Копи на Чукотке. По итогам экспериментальных полетов стороны планируют запустить БПЛА на 20 маршрутов и доставлять с их помощью до 245 тонн почты в год», — говорится в сообщении.
Глава «Почты России» отметил, что в дроны позволят в среднем сократить сроки доставки в два раза, а также в перспективе увеличить объемы грузопотока в 11 раз. При этом стоимость логистических сервисов снижается в 1,81 раза.
В дальнейшем беспилотную доставку планируется запустить по 8 маршрутам в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал Акимов.
Ранее Росздравнадзор выдал «Почте России» бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов, что позволит компании предоставлять фармацевтическим компаниям весь комплекс логистических сервисов и услуг.
Наука и техника,Максим Акимов,Андрей Богинский,Росздравнадзор,Почта России,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители