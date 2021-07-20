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Instagram запустил новую функцию

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Социальная сеть Instagram запустила новую функцию, позволяющую пользователям ограничить демонстрацию нежелательного контента. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Instagram ограничит демонстрацию нежелательного контента
Фото: ReutersReuters
В пресс-службе социальной сети напомнили, что ранее были запущены инструменты, позволяющие отключить комментарии или запретить кому-либо взаимодействовать с пользователем Instagram.
«Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали «контроль нежелательного контента», который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в социальной сети уже действуют правила по ограничению нежелательного контента: в поиске не отображаются посты подобного содержания от тех аккаунтов, на которые пользователь не подписан.
«Новая функция дает вам контроль над нежелательным контентом. Вы можете оставить все как есть или изменить настройки, чтобы видеть больше или меньше нежелательного контента. Мы понимаем, что у всех разные предпочтения в отношении того, что они хотят видеть в поиске, и этот элемент управления предоставит людям больший выбор в отношении того, что они видят», — говорится в сообщении.
Ранее Instagram запустил новую функцию Security Checkup, помогающую людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта. Теперь они смогут проверить, кто входил в их аккаунт, убедиться в корректности данных, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию.
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