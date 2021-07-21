Ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID

Ученые под руководством доктора Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в ФРГ протестировали эффективность самого артемизинина, двух его производных (артесуната и артеметера), а также простого экстракта Artemisia annua против SARS-CoV-2. Все соединения продемонстрировали достаточно эффективное подавление вируса.