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Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

ТК «Звезда»иещё 3
11 минут назад
Специалисты из Германии и Дании доказали наличие у содержащегося в полыни артемизинина способности к угнетению коронавируса. Соответствующие наблюдения были сделаны в рамках исследования, проведенного на штаммах болезни из Мюнхена и Копенгагена.
Ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ученые под руководством доктора Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в ФРГ протестировали эффективность самого артемизинина, двух его производных (артесуната и артеметера), а также простого экстракта Artemisia annua против SARS-CoV-2. Все соединения продемонстрировали достаточно эффективное подавление вируса.
В скорейшем будущем ученые намерены провести клинические испытания для дальнейшего изучения воздействия соединений артемизинина на коронавирус. К сегодняшнему дню полученные результаты являются первым однозначным подтверждением возможности создания лечения от коронавирусной инфекции на основе содержащихся в полыни веществ.
Наука и техника,Наука,Коронавирус,Мюнхен,Копенгаген,Дания,Германия,
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