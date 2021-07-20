Неизвестная луна обнаружена возле Юпитера

Астроном-любитель Кай Ли открыл ранее неизвестный спутник Юпитера. Сделано это было в результате детального изучения старых изображений, полученных с помощью различных наземных телескопов, причем впервые луну Юпитера удалось открыть любителю.

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Впервые открытие подробно было описано на портале сообщества астрономов Sky and Telescope, а коротко о нем сообщает Space.com. Новая луна Юпитера получила временное обозначение EJc0061.

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Официальное название данный объект может получить только после подтверждения его существования независимыми наблюдателями и включения в соответствующий каталог. Этим сейчас занимается Международный астрономический союз.

Открытый объект может стать 80-м по счету известным спутником Юпитера. На самом же деле, по мнению специалистов, вокруг этой планеты могут вращаться даже не десятки, а сотни неизвестных науке спутников. Юпитер обладает мощным гравитационным полем, которое позволяет ему захватывать различный "космический мусор" и удерживать его на своей орбите.

Многие признанные официально лунами Юпитера объекты включены в специализированный каталог Carme. Это небольшие космические камни, обладающие причудливой формой. Они вращаются в направлении, противоположном вращению самого Юпитера. Такое вращение называется ретроградным. Известно, что группа объектов Carme движется вокруг Юпитера с экстремальным наклоном относительно плоскости орбиты этой гигантской планеты.

Всего в группу Carme включено 22 луны, это самая большая группа лун Юпитера. Средний радиус этих спутников составляет 23 км. Астрономы думают, что и вновь открытый объект будет включен в данную группу. Кстати, Ли нашел его, просматривая набор данных наблюдений за 2003 год, который находится в открытом доступе в интернете.