В РАН сообщили о переносе запуска «Миллиметрона»

Вице-президент РАН, академик Юрий Балега сообщил «Газете.Ru» о том, что запуск космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») перенесен на неопределенный срок.
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«Телескоп «Миллиметрон», кардашевский проект, передвинут за горизонт событий, за 2030 год. К сожалению, для него пока нет нормальных денег. Хотя проект уникальный, аналогов которому нет в мире», — пояснил Балега «Газете.Ru».
На научный космос было решено выделить дополнительно 15 млрд руб., однако, по словам Балеги, пока выделена только половина этой суммы. В первую очередь поддержать решили подготовку миссии «Луна-25», которая запланирована на 2021 год, и «Спектр-УФ» с запуском в 2025 году.
«Миллиметрон» («Спектр-М») — это 10-метровый космический телескоп для исследования различных объектов во Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм, вдохновителем и автором проекта много лет назад был академик Николай Кардашев. На сайте миссии указана дата запуска — 2029 год.