В РАН сообщили о переносе запуска «Миллиметрона»

На научный космос было решено выделить дополнительно 15 млрд руб., однако, по словам Балеги, пока выделена только половина этой суммы. В первую очередь поддержать решили подготовку миссии «Луна-25», которая запланирована на 2021 год, и «Спектр-УФ» с запуском в 2025 году.