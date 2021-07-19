В приложении WhatsApp появилась новая функция

Пользователи WhatsApp смогут присоединяться к групповым звонкам даже в процессе разговора, сообщается в блоге компании.

«Поскольку популярность групповых звонков продолжает расти, мы работаем над улучшением приложения для наших пользователей, при этом, конечно, по-прежнему обеспечивая безопасность и конфиденциальность сквозного шифрования <...> Возможность присоединиться к групповым вызовам привносит спонтанность и легкость личного общения», — говорится в сообщении.

Новая функция позволяет также выйти и снова зайти в разговор, если необходимо. «Мы также сделали так, что на экране будет отображаться информации о звонке, чтобы вы могли видеть, кто уже участвует в звонке, а кто был приглашен, но еще не присоединился», — рассказали в компании.

Если пользователю неудобно присоединиться к звонку, он может нажать «игнорировать», а после включиться в разговор.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp тестируется новая функция, которая позволяет пользователям использовать мессенджер без телефона. В настоящее время WhatsApp привязан к телефону пользователя, поэтому для работы веб-версии сервиса необходимо подключиться к смартфону. Однако если он разряжается, теряет сеть или находится слишком далеко от ПК, пользователь фактически теряет возможность пользоваться мессенджером. Именно эти проблемы призвана решить новая функция.