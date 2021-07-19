Ученые нашли останки древнего воина-трансгендера

Захоронение датируется концом XI — началом XII века нашей эры. В могиле нашли нож, серп, брошки и два меча. Из-за такого скопления артефактов учёные сделали вывод, что перед ними захоронение воительницы. Однако не все исследователи с этим согласились. Кто-то предположил, что это могло быть двойное захоронение на мужчину и женщину. Второе тело, впрочем, так и не нашли.