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Учёные нашли останки древнего воина-трансгендера

Ferra.ru
2 часа назад
В 1968 году учёные нашли в Финляндии захоронение, принадлежавшее, как они решили, женщине-воину. Теперь оказалось, что это была вовсе не женщина, а мужчина с двумя хромосомами X. Он вполне мог идентифицировать себя как трансгендер.
Ученые нашли останки древнего воина-трансгендера
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Захоронение датируется концом XI — началом XII века нашей эры. В могиле нашли нож, серп, брошки и два меча. Из-за такого скопления артефактов учёные сделали вывод, что перед ними захоронение воительницы. Однако не все исследователи с этим согласились. Кто-то предположил, что это могло быть двойное захоронение на мужчину и женщину. Второе тело, впрочем, так и не нашли.
Теперь же учёные наконец провели генетический анализ останков. Оказалось, что с вероятностью в 99,75% это мужчина с кариотипом XXY. То есть тело принадлежало человеку с синдромом Клайнфельтера. Исследователи решили, что физические особенности мужчины были ярко выраженными. «Общий контекст могилы указывает на то, что это был уважаемый человек, чья гендерная идентичность вполне могла быть небинарной», — сказали авторы работы.
Наука и техника,Финляндия,
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