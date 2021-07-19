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В России выявили активный против COVID-19 вид бактерий

Lenta.ruиещё 3
45 минут назад
Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени И.Н. Блохиной совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил вид бактерий, который активен против коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ходе проведенных исследований ученые изучили активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий против эпидемического вируса гриппа H1N1, высокопатогенного штамма вируса гриппа птиц H5N6 и вируса SARS-CoV-2.
«Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Результаты проведенной научной работы также опубликованы в зарубежном научном журнале Biomed Research International.
Ранее стало известно, что в России появится биочип для диагностики COVID-19. О новой разработке сообщил Роспотребнадзор.
Наука и техника,Видео,Роспотребнадзор,Россия,
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