Полеты миллиардеров: кто победит в космической гонке

Безос получит статус астронавта всего через девять дней после того, как миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил первый полет в космос на собственном корабле VSS Unity. Хотя цель у обоих проектов примерно одинаковая - на несколько минут доставить туристов к границе космоса, корабли получились совсем разными.

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В отличие от ракетоплана Брэнсона разработка Blue Origins и внешне, и по типу полета напоминает привычную космическую ракету, но в миниатюре. Отделяемая от ракеты-носителя капсула с туристами лишь достигнет орбитальной высоты, но не будет разгоняться до космической скорости, необходимой, чтобы остаться на орбите. Поэтому челнок получилось сделать компактным - около 15 метров высотой. Как сам носитель, так и капсула - многоразовые. Заметное отличие двух проектов в том, что ракетопланом Virgin Galactic управляют два пилота, в то время как корабль Blue Origin полностью автоматический - на борту будут только туристы.

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Изюминка шестиместной капсулы - шесть огромных видовых иллюминаторов размером 107 на 71 сантиметр. Это даже больше, чем центральный иллюминатор знаменитого "Купола" на Международной космической станции.

По плану полета ракета New Shepard устремится к космосу со скоростью примерно в 3 Маха (около 3,5 тысячи км/ч). На высоте около 60-70 километров капсула отстыкуется от носителя, который вернется на Землю, и продолжит подъем по баллистической траектории до линии Кармана - международно признанной границы космоса на высоте 100 км. Это особый повод для гордости в Blue Origins, где не устают повторять, что корабль конкурентов из Virgin Galactic разменял лишь отметку в 80 километров, которую считают границей космоса только в НАСА . После этого капсула начнет снижаться и приземлится в пустыне в штате Техас на трех парашютах. От старта до посадки полет займет всего 10 минут. Из них примерно три минуты пассажиры проведут в состоянии невесомости. Примерно столько же длилась невесомость для пассажиров Virgin Galactic, хотя весь полет ракетоплана занимает более часа.

Брэнсон слетал в космос первым, но Безос планирует поставить три собственных рекорда. Капсула доставит в космос самого молодого, самого пожилого и самого богатого астронавтов в истории. Это 18-летний Оливер Дэймен, получивший место по благотворительной лотерее, 82-летняя летчица Уолли Фанк, и сам 57-летний Безос. Четвертым туристом станет его младший брат Марк Безос.

Корабль New Shepard доставит в космос самого юного, самого пожилого и самого богатого астронавтов в истории

Цена полета на Blue Origins пока неизвестна, в американской прессе мелькают цифры от 250 до 500 тысяч долларов. Virgin Galactic распродавала места по 200-250 тысяч долларов.

Все эти рекорды и цифры призваны будоражить воображение, а на кону - начинающаяся гонка за космическими туристами. Пожалуй, главная цель обоих полетов - доказать, что эра безопасного и относительно доступного космического туризма наступила. Доступного финансово: места на кораблях Безоса и Брэнсона на пару порядков дешевле, чем десятки миллионов долларов, которые платили первые космические туристы. Доступного физически: перегрузки при разгоне и возвращении в атмосферу существенно ниже, чем при орбитальных полетах, поэтому лететь может даже 82-летняя туристка. Доступного массово: ранее за десятилетия полетов лишь семерым туристам удалось побывать в космосе, а теперь каждый рейс New Shepard может отправлять в космос шестерых. Наконец, безопасного в том смысле, что если уж сами миллиардеры не боятся лететь, то логично предположить, что их корабли достаточно надежны.

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