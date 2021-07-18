База в Британии: США проследят за действиями России в космосе

Фото: NASA NASA

Отмечается, что новый объект появится на территории Великобритании — в Шотландии или южной части Англии. Известно, что на базе будет установлено оборудование, которое способно распознавать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.

В целом в планах Вашингтона возвести три радиолокационные базы по всему миру: помимо Великобритании, их могут разместить в Австралии и в американском штате Техас. Ожидается, что первый объект планируется сдать в эксплуатацию уже к 2025 году.

Как уточнил телеканалу американский подполковник Джек Уокер (Jack Walker), "это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите".