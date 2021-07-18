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NASA заявило о найденных возможных местах утечки в российском модуле МКС

News.ruиещё 11
57 минут назад
Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст рассказал об обнаружении нескольких вероятных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.
Найдены возможные места утечки в российском модуле МКС
Фото: © EPA/NASA © EPA/NASA
Он отметил, что три дырки экипаж уже заделал, используя накладки и герметик. При этом темпы утечки воздуха снизились не полностью. Представитель NASA уточнил, что пока это не представляет опасности для экипажа.
Впервые об утечках воздуха на МКС стало известно в сентябре 2019 года. С того момента экипаж время от времени заделывает трещины.
Ранее стало известно, что радиационный фон в каютах МКС, где спят космонавты, на 30–40% выше, чем в других отсеках. Об этом рассказал заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. Учёный, назвавший самое радиоактивное место, объяснил, как снизить радиацию.
Наука и техника,Дэвид Уэст,NASA,РИА Новости,
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