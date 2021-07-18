Найдены возможные места утечки в российском модуле МКС

Он отметил, что три дырки экипаж уже заделал, используя накладки и герметик. При этом темпы утечки воздуха снизились не полностью. Представитель NASA уточнил, что пока это не представляет опасности для экипажа.
Ранее стало известно, что радиационный фон в каютах МКС, где спят космонавты, на 30–40% выше, чем в других отсеках. Об этом рассказал заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. Учёный, назвавший самое радиоактивное место, объяснил, как снизить радиацию.