Найдены возможные места утечки в российском модуле МКС

Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст рассказал об обнаружении нескольких вероятных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что три дырки экипаж уже заделал, используя накладки и герметик. При этом темпы утечки воздуха снизились не полностью. Представитель NASA уточнил, что пока это не представляет опасности для экипажа.

Впервые об утечках воздуха на МКС стало известно в сентябре 2019 года. С того момента экипаж время от времени заделывает трещины.