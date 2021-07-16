На МАКС-2021 представят беспилотный охотник за дронами

Радиолокационно-оптический комплекс «ROSC-1», к слову, умеет не только следить за беспилотниками, но и оценивать орнитологическую обстановку рядом с аэродромами, что позволяет понизить шансы попадания пролетающих мимо птиц в турбины двигателей взлетающих и садящихся самолетов.