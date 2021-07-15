У флагмана Samsung нашли проблемы с дисплеем

Владельцы Galaxy S20 активно пишут в сети о проблеме с дисплеем, превращающимся в зеленый или белый прямоугольник. По их словам, устройство со временем становится непригодным к использованию, и для решения проблемы поклонникам Samsung приходится обращаться в сервисные центры. «Газета.Ru» выяснила, насколько «зеленый экран смерти» актуален для российских пользователей.

Фото: hothardware.com hothardware.com

Позеленел

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Некоторые владельцы прошлогоднего флагмана Samsung, Galaxy S20, пожаловались на странную проблему с экраном — по мере эксплуатации он меняет цвет и становится бело-зеленым. Как пишет Hothardware, в результате смартфоном становится невозможно пользоваться по назначению.

Пострадавшие от «зеленого экрана смерти» утверждают, что проблема сначала кажется несерьезной и не слишком влияет на работу со смартфоном, однако со временем только усугубляется и приводит к практически полной поломке дисплея.

По мнению экспертов, экраны AMOLED, которые Samsung использует на своих высокопроизводительных устройствах, являются одними из лучших с точки зрения качества изображения. Тем не менее сообщения об ухудшении работы экрана активно появляются в сети.

Праведный гнев

Так, пользователь Mabsen еще в мае опубликовал на YouTube ролик, в котором показал видоизмененный дисплей S20. По словам пострадавшего, он купил устройство в марте 2020 года. Спустя год экран стал белеть и мерцать тонкими линиями. «Зеленый экран смерти» начал появляться при зарядке смартфона, а изображение на дисплее стало практически неразличимым.

Владелец гаджета уточнил, что после полного заряда и выключения-включения экран его S20 Ultra стал работать нормально. Однако Mabsen подозревал, что проблема возобновится, когда флагман нужно будет снова подсоединить к устройству.

Он констатировал, что столкнулся с подобной проблемой впервые с 2011 года, когда стал регулярным покупателем девайсов от Samsung.

Madsen рассказал, что специалисты Samsung предложили ему вернуть телефон к заводским настройкам, а в случае повторения проблем обратиться в сервисный центр.

Судя по отзывам других юзеров в комментариях под роликом, проблема возникает и исчезает, поэтому технически телефон все еще работает, но не подходит даже для самых простых действий, вроде отправки сообщений и фотосъемки.

Владелец Galaxy S20+ пару дней назад опубликовал запись с аналогичной проблемой на Reddit. Юзер с ником Wroved утверждает, что не ронял гаджет и не применял к нему иных видов воздействия.

На форуме сообщества Samsung в Европе также появляются сообщения от владельцев смартфона с «зеленым экраном смерти». Один юзер пояснил, что возврат к заводским настройкам не решил проблему, помогла только замена дисплея через сервисный центр. Технический специалист сообщил ему, что среди возможных причин такого эффекта могли быть падение телефона, попадание влаги или программная ошибка. Многие в ветке комментариев на форуме отмечают, что точно не могли повредить устройство или намочить его.

Только замена

В сервисном центре «Твой мобильный сервис» рассказали «Газете.Ru», что для определения точной причины проблемы в каждом конкретном случае необходима диагностика смартфона, особенно если у владельца есть уверенность, что у смартфона нет механических повреждений. Специалист уточнила, что в их сервисе подобные неполадки периодически фиксировались у S20 и решались заменой дисплея.

В авторизованном сервисном центре «Samsung 3G zone» «Газете.Ru» пояснили, что у подобных проблем экрана именно механическая причина.

По оценке специалиста, зеленый или белый оттенок дисплея возможны при значительном повреждении экрана со стороны владельца. В таком случае поможет только замена дисплея, уточнил он.